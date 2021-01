La spada di Conan contro le barbarie del trumpismo. E il video di Schwarzenegger diventa virale sui social (Di domenica 10 gennaio 2021) Le immagini dell’assalto al Parlamento negli Usa da parte dei sostenitori di Donald Trump hanno lasciato sgomento tutto il mondo. Un attacco alla democrazia a cui Arnold Schwarzenegger – ex governatore della California – ha risposto con un video pubblicato sui social: «Trump, un leader fallito che verrà ricordato come il peggiore della storia, ha cercato di dirottare i risultati di un’elezione equa. Ha tentato un colpo di stato ingannando le persone con le sue bugie. La cosa positiva è che diventerà irrilevante come un vecchio tweet». La spada del film Conan il barbaro Poi, brandendo la spada del film Conan il barbaro (film del 1982 di cui Arnold Schwarzenegger è stato protagonista nei panni di Conan, acquistando notorietà ... Leggi su open.online (Di domenica 10 gennaio 2021) Le immagini dell’assalto al Parlamento negli Usa da parte dei sostenitori di Donald Trump hanno lasciato sgomento tutto il mondo. Un attacco alla democrazia a cui Arnold– ex governatore della California – ha risposto con unpubblicato sui: «Trump, un leader fallito che verrà ricordato come il peggiore della storia, ha cercato di dirottare i risultati di un’elezione equa. Ha tentato un colpo di stato ingannando le persone con le sue bugie. La cosa positiva è che diventerà irrilevante come un vecchio tweet». Ladel filmil barbaro Poi, brandendo ladel filmil barbaro (film del 1982 di cui Arnoldè stato protagonista nei panni di, acquistando notorietà ...

