La Sicurezza Nazionale Usa guarda all’Europa. Con Amanda Sloat (Di domenica 10 gennaio 2021) Dalle parole ai fatti. La nuova amministrazione americana di Joe Biden e Kamala Harris ha davvero un’attenzione speciale per il Vecchio Continente. Un segnale inequivocabile è arrivato dall’ultimo giro di nomine annunciato da Biden, a poche ore dall’assalto dei tifosi trumpiani a Capitol Hill. La lista riguarda un cuore pulsante della politica estera americana, all’interno della Casa Bianca: il National Security Council, cioè la struttura fondata da Harry Truman nel 1947 che consiglia il presidente in materia di Sicurezza Nazionale. Su questo fronte una novità salta all’occhio. Il vecchio bureau per gli “Affari europei ed eurasiatici” è infatti stato sdoppiato. Europa da una parte, Russia e Asia Centrale dall’altra. Una novità significativa che consentirà agli analisti della Sicurezza Nazionale ... Leggi su formiche (Di domenica 10 gennaio 2021) Dalle parole ai fatti. La nuova amministrazione americana di Joe Biden e Kamala Harris ha davvero un’attenzione speciale per il Vecchio Continente. Un segnale inequivocabile è arrivato dall’ultimo giro di nomine annunciato da Biden, a poche ore dall’assalto dei tifosi trumpiani a Capitol Hill. La lista riun cuore pulsante della politica estera americana, all’interno della Casa Bianca: il National Security Council, cioè la struttura fondata da Harry Truman nel 1947 che consiglia il presidente in materia di. Su questo fronte una novità salta all’occhio. Il vecchio bureau per gli “Affari europei ed eurasiatici” è infatti stato sdoppiato. Europa da una parte, Russia e Asia Centrale dall’altra. Una novità significativa che consentirà agli analisti della...

matteosalvinimi : Un deposito nazionale, definitivo e in completa sicurezza, potrebbe essere una soluzione per gli amministratori loc… - Agenzia_Ansa : Il vice consigliere per la sicurezza nazionale, Matt Pottinger, si è dimesso in seguito all'assalto al Congresso da… - formichenews : La Sicurezza Nazionale Usa guarda all’Europa. Con Amanda Sloat (@A_Sloat) Con i commenti di @Katulis (@amprog) e… - peter_zobel27 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Lo sapete che trump non è stato bannato per le sue idee ma perché è diventato un pe… - MarceVann : RT @Bohemian_322: Gran parte della nostra tecnologia digitale poggia su server dislocati in America, inclusi ovviamente dati sensibili e to… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza Nazionale La Sicurezza Nazionale Usa guarda all'Europa. Con Amanda Sloat Formiche.net Gli studenti tornano in classe: Protezione Civile, Carabinieri, Polizia Municipale e volontari a Scandicci per ripartire in sicurezza

I presidi agli ingressi di Russell Newton e Sassetti Peruzzi. Appello del sindaco Fallani alla responsabilità e al rispetto delle regole ...

Biden cambierà politica verso Cuba, Nicaragua e Venezuela? I primi segnali vanno tutti in direzione opposta (di A. Puccio)

L’arrivo alla Casa Bianca del nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden si avvicina e continuano le nomine dei suoi collaboratori. Il nuovo presidente ha nominato venerdì Juan Sebastián González al ...

I presidi agli ingressi di Russell Newton e Sassetti Peruzzi. Appello del sindaco Fallani alla responsabilità e al rispetto delle regole ...L’arrivo alla Casa Bianca del nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden si avvicina e continuano le nomine dei suoi collaboratori. Il nuovo presidente ha nominato venerdì Juan Sebastián González al ...