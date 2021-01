La regina Elisabetta e il principe Filippo sono stati vaccinati (Di domenica 10 gennaio 2021) La regina Elisabetta in isolamento guarda le foto La regina Elisabetta, 94 anni, e il principe Filippo sono stati vaccinati contro il Covid-19 sabato 9 gennaio. Lo ha rivelato Buckingham Palace. A somministrare il vaccino, nel castello di Windsor dove la sovrana si trova in isolamento, è stato lo staff medico della famiglia reale inglese. Leggi anche › regina ... Leggi su iodonna (Di domenica 10 gennaio 2021) Lain isolamento guarda le foto La, 94 anni, e ilcontro il Covid-19 sabato 9 gennaio. Lo ha rivelato Buckingham Palace. A somministrare il vaccino, nel castello di Windsor dove la sovrana si trova in isolamento, è stato lo staff medico della famiglia reale inglese. Leggi anche ›...

