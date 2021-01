La passione fin da piccolo Da Piario egittologo al Cairo (Di domenica 10 gennaio 2021) «Mia mamma ricorda sempre divertita un disegno fatto quando ero un bambino di pochi anni, una “Morte di Cleopatra” con tanto di serpente e seno nudo. Non si capacita come potessi aver assorbito quel tipo di informazione. Il fatto è che fin da piccolo avevo la fissa per il mondo antico e gli egizi in particolare. Leggevo tantissimo, ero affascinato soprattutto dalle immagini e dalle illustrazioni. Da adolescente avevo creato un album di ritagli con gli antichi dèi egizi e dei geroglifici e avevo divorato “Civiltà sepolte” di Ceram, “Tutankhamon” di Howard Carter e “I faraoni” di Peter Clayton. Il primo viaggio in Egitto è stato con i miei prima di iniziare l’università: hanno insistito affinché fossero loro i primi a portarmi in Egitto, sempre incoraggiandomi a fare quello per cui avevo passione». Daniele Salvoldi, originario di Piario, ... Leggi su ecodibergamo (Di domenica 10 gennaio 2021) «Mia mamma ricorda sempre divertita un disegno fatto quando ero un bambino di pochi anni, una “Morte di Cleopatra” con tanto di serpente e seno nudo. Non si capacita come potessi aver assorbito quel tipo di informazione. Il fatto è che fin daavevo la fissa per il mondo antico e gli egizi in particolare. Leggevo tantissimo, ero affascinato soprattutto dalle immagini e dalle illustrazioni. Da adolescente avevo creato un album di ritagli con gli antichi dèi egizi e dei geroglifici e avevo divorato “Civiltà sepolte” di Ceram, “Tutankhamon” di Howard Carter e “I faraoni” di Peter Clayton. Il primo viaggio in Egitto è stato con i miei prima di iniziare l’università: hanno insistito affinché fossero loro i primi a portarmi in Egitto, sempre incoraggiandomi a fare quello per cui avevo». Daniele Salvoldi, originario di, ...

GisasNoSekaii : non attaccatevi tra di voi, per favore. ci sono davvero fin troppi modi per sentirsi male a questo mondo, non rend… - LaSqualetta : @MonaiGe @LEGO_Group Ahhhh una passione fin da piccola! Sono cose che non hanno età! O no? - amoibangtan : fra tutti i laboratori che ci sono quello che PIÙ voglio fare è quello di moda, fin da piccola ho sempre avuto una… - fin_enzo : @lun81 @persa_anima Impossibile dimenticare, al più si attenua la passione - VeronicaFucci : Pur con dispiacere, ho disfatto albero, ma alle luci non rinuncio!? Fin da piccola ho sempre avuto una passione spr… -

Ultime Notizie dalla rete : passione fin La passione fin da piccolo Da Piario egittologo al Cairo L'Eco di Bergamo Tanti auguri Ringhio Gattuso, esempio di grinta e passione

Compie oggi 43 anni uno degli sportivi più conosciuti e rispettati dello sport italiano, ex giocatore e colonna del Milan, ora allenatore del Napoli.

Passione “Rigoletto” Tra spartiti e rarità Zanella svela i tesori custoditi in banca

Il collezionista conserva anche cimeli di Monteverdi e Vivaldi Sua la barca usata da Domingo per l’opera di Bellocchio ...

Compie oggi 43 anni uno degli sportivi più conosciuti e rispettati dello sport italiano, ex giocatore e colonna del Milan, ora allenatore del Napoli.Il collezionista conserva anche cimeli di Monteverdi e Vivaldi Sua la barca usata da Domingo per l’opera di Bellocchio ...