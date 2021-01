"La pandemia impone unità anche alla politica". Il monito del Papa (Di domenica 10 gennaio 2021) AGI - La pandemia impone unità anche alla politica. Lo ha detto Papa Francesco in una intervista al Tg5. "La classe dirigenziale ha il diritto di avere punti di vista diversi e anche di avere la lotta politica. È un diritto: il diritto di imporre la propria politica. Ma in questo tempo si deve giocare per l'unità, sempre", sono state le sue parole, "In questo tempo non c'è il diritto di allontanarsi dall'unità. La lotta politica è una cosa nobile, i partiti sono gli strumenti. Quello che vale è l'intenzione di fare crescere il Paese. Ma se i politici sottolineano più l'interesse personale dell'interesse comune, rovinano le cose". Aerei che partono in massa per ... Leggi su agi (Di domenica 10 gennaio 2021) AGI - La. Lo ha dettoFrancesco in una intervista al Tg5. "La classe dirigenziale ha il diritto di avere punti di vista diversi edi avere la lotta. È un diritto: il diritto di imporre la propria. Ma in questo tempo si deve giocare per l', sempre", sono state le sue parole, "In questo tempo non c'è il diritto di allontanarsi dall'. La lottaè una cosa nobile, i partiti sono gli strumenti. Quello che vale è l'intenzione di fare crescere il Paese. Ma se i politici sottolineano più l'interesse personale dell'interesse comune, rovinano le cose". Aerei che partono in massa per ...

L'intervista del Pontefice al Tg5: "Se i politici sottolineano più l'interesse personale all'interesse comune, rovinano le cose" ...

L’UDC si oppone categoricamente alle misure di Berset

Alain Berset impone un secondo lockdown per distogliere l’attenzione dai suoi fallimenti (titolo originale) * * * Riceviamo e pubblichiamo integralmente questo comunicato UDC, molto duro nella ...

