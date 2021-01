La Lega contro la Rai che ha parlato di un libro di favole con storie arcobaleno (Di domenica 10 gennaio 2021) Da un bel po’ di anni per fortuna esistono numerosi libri per bambini che raccontano favole con Principesse che si innamorano di altre Principesse e Principi che corrono a salvare il proprio amato. Fra questi ci sono anche le opere di Emma Dante che ha pubblicato un libro in cui ha rivisitato alcune fiabe famose dal titolo E vissero felici e contente. Fra le tante anche la Bella addormentata nel bosco che in questa nuova versione sarà svegliata da un’altra donna. Apriti cielo. Una esponente della Lega di Matteo Salvini si è scagliata sui social contro la Rai, accusandola apertamente di “drogare le menti dei bambini” in modo “subdolo e violento”, il tutto avvenuto “senza contraddittorio” in previsione di un “pensiero unico”. A dar aria alla bocca è stata la leghista Simona Baldassarre che probabilmente non è a ... Leggi su biccy (Di domenica 10 gennaio 2021) Da un bel po’ di anni per fortuna esistono numerosi libri per bambini che raccontanocon Principesse che si innamorano di altre Principesse e Principi che corrono a salvare il proprio amato. Fra questi ci sono anche le opere di Emma Dante che ha pubblicato unin cui ha rivisitato alcune fiabe famose dal titolo E vissero felici e contente. Fra le tante anche la Bella addormentata nel bosco che in questa nuova versione sarà svegliata da un’altra donna. Apriti cielo. Una esponente delladi Matteo Salvini si è scagliata sui socialla Rai, accusandola apertamente di “drogare le menti dei bambini” in modo “subdolo e violento”, il tutto avvenuto “senza contraddittorio” in previsione di un “pensiero unico”. A dar aria alla bocca è stata la leghista Simona Baldassarre che probabilmente non è a ...

Rinaldi_euro : La Cortese on.le Gualmini a @QRepubblica ha affermato che la @Lega_gruppoID ha votato contro il Recovery Fund al Pa… - StraNotizie : La Lega contro la Rai che ha parlato di un libro di favole con storie arcobaleno - emarano55 : RT @Fabio90Tosti: In meno di una settimana la #Lega toglie in #Umbria la possibilità di abortire in Day Hospital, propone una legge contro… - riskitall15 : RT @BritishFootball: Stanotte il giardiniere del Chorley FC ha dormito sotto uno di quei teloni insieme al suo team, dandosi i turni per fa… - GiuseppeCarlo14 : RT @_ThousandN: #MilanTorino a me sembra la classica partita in cui Leao fa un po' quello che vuole contro avversari da lega pro, vediamo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega contro Lega B, ricorso di Lotito e Mezzaroma contro Assemblea elettiva Corriere dello Sport.it Microcredito e aiuti alla scuola contro la crisi causata dal Covid

aperitivo web Il microcredito erogato alle aziende in difficoltà per la crisi economica legata al Covid-19. Le altre misure a sostegno delle famiglie pisane che faticano a mettere in tavola un pasto c ...

NBA, Denver vince contro una Philadelphia con 7 giocatori attivi

Come prevedibile, i Denver Nuggets hanno vinto contro i Philadelphia 76ers nel matineé NBA. Gli ospiti hanno approfittato delle numerose assenze in casa Phila per avere la meglio con il risultato fina ...

aperitivo web Il microcredito erogato alle aziende in difficoltà per la crisi economica legata al Covid-19. Le altre misure a sostegno delle famiglie pisane che faticano a mettere in tavola un pasto c ...Come prevedibile, i Denver Nuggets hanno vinto contro i Philadelphia 76ers nel matineé NBA. Gli ospiti hanno approfittato delle numerose assenze in casa Phila per avere la meglio con il risultato fina ...