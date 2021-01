La Fiorentina torna al successo al Franchi | piegato il Cagliari

(Di domenica 10 gennaio 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – La, dopo ildi fine 2020 sulla Juve,a conquistare i 3 punti, battendo ilper 1-0. Con questoi viola si allontanano dalla zona retrocessione. Decisiva, nella vittoria contro i sardi, la rete di Vlahovic (alla quinta marcatura consecutiva), che condanna la squadra di Di Francesco alla quarta sconfitta di fila. Prandelli deve rinunciare a Lirola, autorizzato dalla società a partire per Marsiglia dove lunedì svolgerà le visite mediche per completare il trasferimento al club francese, con Caceres dirottato sulla destra e Vlahovic con alle spalle Callejon – che sostituisce Ribery – e Bonaventura. Di Francesco, invece, sceglie il grande ex Simeone preferendolo a Pavoletti. Ci prova subito Vlahovic che prima impegna Cragno, poi si conquista ...

Sono ufficiali le formazioni di Cagliari-Fiorentina, match delle 18 valido per la diciassettesima di campionato. In difesa torna Milenkovic dal primo minuto, in mezzo al campo c'è Pulgar con Amrabat.