La dichiarazione d’amore del compagno di Sandra Milo a Domenica In | Alessandro ha 49 anni Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 10 gennaio 2021) Rivedremo ancora molte volte le immagini diche non ricorda di che segno è il suoma lui non c’è rimasto male e aIn ha fatto arriva all’attrice un bellissimo mazzo di rose rosse e non solo. “Sono sincera non è cattiveria e se una cosa non me la ricordo non me la ricordo. Peggio se l’avessi inventato e dicevo un segno non vero”.ospite aIn a marzo compirà 88ed è l’esempio di come l’amore possa esserci sempre. “Ho più dato che ricevuto nella mia vita e sono orgogliosa di questo perché dare mi dà un grande piacere, ricevere anche ma meno”. Dopo avere cantato “Meraviglioso” di Domenico Modugno arriva un regalo per lei. Meravigliose rose rosse con un biglietto rosso. E’ il suo ...