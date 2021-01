La crisi pesa su Nord e servizi. Nuovi aiuti verso i 25 miliardi (Di domenica 10 gennaio 2021) Dalle Entrate già liquidati 10 miliardi compresi tutti gli indennizzi del decreto di Natale. Pressing delle Regioni in zona arancione. Conte accelera: scostamento già nel prossimo Cdm Leggi su ilsole24ore (Di domenica 10 gennaio 2021) Dalle Entrate già liquidati 10compresi tutti gli indennizzi del decreto di Natale. Pressing delle Regioni in zona arancione. Conte accelera: scostamento già nel prossimo Cdm

Dalle Entrate già liquidati 10 miliardi compresi tutti gli indennizzi del decreto di Natale. Pressing delle Regioni in zona arancione. Conte accelera: scostamento già nel prossimo Cdm ...

Conte apre a Renzi su Recovery e rimpasto. Ma la crisi non è ancora esclusa

Martedì il Recovery plan, poi il tavolo per il patto di legislatura e un corposo rimpasto. Ecco l'offerta finale a Matteo Renzi. Giuseppe Conte la mette sul tavolo. Se Iv ...

