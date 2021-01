La Casertana scaccia la crisi ma troppo poco Catania 3-2

Leggi su itasportpress

(Di domenica 10 gennaio 2021) Al Pinto di Caserta ilsoccombe battuto con il punteggio di 3-2. Si interrompe così la lunga striscia positiva degli etnei dopo cinque vittorie e tre pareggi. Lacomincia in modo egregio il 2021 e dopo una buona prestazione conquista i tre punti e ritrova la vittoria dopo un mese.che ha sciupato anche un calcio di rigore con Sarao che poteva servire per accorciare le distanze prima della rete di Manneh. Ma il 3-2 del ghanese non è bastato per portare almeno via un punto da Caserta. Partita non brillante degli uomini di Raffaele che hanno commesso diverse leggerezze difensive. CRONACA - Primo tempo molto combattuto con lache ha affrontato ila viso aperto. Al 4’ Dall'Oglio prova la deviazione sul calcio d'angolo, palla che termina alta. Occasionissima per ...