Kjaer esalta Donnarumma | “Ha 21 anni ed è il più forte del mondo | non ho dubbi”

(Di domenica 10 gennaio 2021) Simon, difensore del Milan, ha parlato così a Sky Sport dopo il successo contro il Torino: “Sono venuto qui per dare il massimo, per dare una mano alla squadra. C’era tanta qualità, c’è ancora e siamo cresciuti. Abbiamo fatto questo percorso come squadra, per me è stato un bel periodo. Ho perso solo quattro partite qui, forse solo nei sogni… Però è stato un bel percorso, stiamo vivendo un momento bello ma lo faremo anche domani: riguarderemo la partita, le cose buone, cosa imparare e poi penseremo a martedì.Sogno scudetto? Possiamo tenere ancora per mesi così, sì. Nel calcio tutto può succedere ma l’atteggiamento di ogni giorno è facile da controllare. Stiamo crescendo, siamo squadra fuori e dentro al campo. Credo che possiamo continuare così, in questa direzione. Nel calcio tutto può succedere ma tutti a Milanello, tutto il Milan, crede in ...