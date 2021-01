(Di domenica 10 gennaio 2021) Tra poco in campo lache dopo il colpo esterno contro il Milan sfida in casa il. Queste i 22 che inizieranno la partita:(4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Ronaldo, Dybala. Allenatore: Andrea Pirlo.(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traoré; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi. caption id="attachment 992391" align="alignnone" width="1024" Alex Sandro (Getty Images)/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/US/status/1348338108484513793" ITA Sport Press.

romeoagresti : #Juventus, buone notizie dalla rifinitura: #Morata sta meglio ed è stato convocato. Partirà dalla panchina // Good… - juventusfc : Vigilia di #JuveSassuolo ??? A?llenamento dedicato alla tattica al #TrainingCenter ? Q?ui invece le parole di Miste… - juventusfc : Scegliete il vostro preferito. #JuveSassuolo, ??5??Goals ? - Fantacalcio : Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali - cmdotcom : Juventus-Sassuolo LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sassuolo

PREPARTITA. Juventus - Sassuolo è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 20:45 allo stad ...10.01.2021 19:30 - Paganini: "Situazione Milik ingarbugliata: ha accordo di massima con Juve per giugno" 10.01.2021 19:23 - live TJ - JUVENTUS-SASSUOLO - Neroverdi arrivati allo S ...