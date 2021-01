Juventus-Sassuolo: infortunio per McKennie, dentro Ramsey al 19° (Di domenica 10 gennaio 2021) Termina dopo appena 19 minuti la gara di Weston McKennie. Il giovane centrocampista statunitense nel corso del primo tempo di Juventus-Sassuolo forza il tecnico Pirlo al cambio immediato. È tutta da chiarire la dinamica dell’infortunio, presumibilmente muscolare, che ha costretto McKennie ad abbandonare il terreno di gioco dirigendosi immediatamente verso gli spogliatoi. Al suo posto il gallese Ramsey. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Termina dopo appena 19 minuti la gara di Weston. Il giovane centrocampista statunitense nel corso del primo tempo diforza il tecnico Pirlo al cambio immediato. È tutta da chiarire la dinamica dell’, presumibilmente muscolare, che ha costrettoad abbandonare il terreno di gioco dirigendosi immediatamente verso gli spogliatoi. Al suo posto il gallese. SportFace.

romeoagresti : #Juventus, buone notizie dalla rifinitura: #Morata sta meglio ed è stato convocato. Partirà dalla panchina // Good… - juventusfc : Vigilia di #JuveSassuolo ??? A?llenamento dedicato alla tattica al #TrainingCenter ? Q?ui invece le parole di Miste… - juventusfc : #JuveSassuolo, did you know? ?? Quello che c'è da sapere sulla gara di questa sera! ???? - SuperSportBlitz : #SerieA – HT Score: Juventus 0-0 Sassuolo #SSFootball - DONFREDSTLOTX : Mi-temps Juventus 0-0 SASSUOLO -