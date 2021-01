Juventus Sassuolo formazioni ufficiali, Ramsey out: c’è Demiral (Di domenica 10 gennaio 2021) Juventus Sassuolo formazioni ufficiali – Ci siamo! Meno di un’ora al big match tra Juventus e Sassuolo. Pirlo sfida De Zerbi, in una partita da non sottovalutare. Torna Morata in panchina, però non ci sono De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro tutti positivi al Covid. Juventus Sassuolo formazioni ufficiali,ecco chi gioca Pirlo schiera Szczesny in porta. Danilo, Demiral, Bonucci e Frabotta a comporre la difesa. Sorpresa a centrocampo con McKennie al posto di Ramsey e Kulusevski in panchina. Leggi anche: Juventus Sassuolo streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta In mediana Arthur e Bentancur, con Rabiot che si accomoda in panchina. Chiesa sulla fascia ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 10 gennaio 2021)– Ci siamo! Meno di un’ora al big match tra. Pirlo sfida De Zerbi, in una partita da non sottovalutare. Torna Morata in panchina, però non ci sono De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro tutti positivi al Covid.,ecco chi gioca Pirlo schiera Szczesny in porta. Danilo,, Bonucci e Frabotta a comporre la difesa. Sorpresa a centrocampo con McKennie al posto die Kulusevski in panchina. Leggi anche:streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta In mediana Arthur e Bentancur, con Rabiot che si accomoda in panchina. Chiesa sulla fascia ...

romeoagresti : #Juventus, buone notizie dalla rifinitura: #Morata sta meglio ed è stato convocato. Partirà dalla panchina // Good… - juventusfc : Vigilia di #JuveSassuolo ??? A?llenamento dedicato alla tattica al #TrainingCenter ? Q?ui invece le parole di Miste… - juventusfc : #JuveSassuolo, did you know? ?? Quello che c'è da sapere sulla gara di questa sera! ???? - PesceFrancesco1 : RT @JuventusTV: ?? ?????????? ???????? ?? Aspettiamo insieme #JuveSassuolo! Ospite del nostro pre partita: Moreno #Torricelli. ?? ? - MediaFbi : Line-ups: Juventus v Sassuolo -