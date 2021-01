Juventus-Sassuolo, Carnevali: “Possiamo fare bene contro qualsiasi squadra. De Zerbi? Il valore più importante di questa società” (Di domenica 10 gennaio 2021) E' tutto pronto per Juventus-Sassuolo.Ancora pochi istanti e sarà Juventus-Sassuolo, match valido per la 17^ giornata di Serie A. Banco di prova importante per i neroverdi, chiamati ad affrontare all'"Allianz Stadium" gli uomini di Pirlo reduci dal successo ottenuto contro il Milan capolista. Una sfida analizzata nel pre-gara dall'ad del club neroverde, Giovanni Carnevali, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport"."Noi dobbiamo renderci conto di quello che siamo, stiamo facendo un ottimo campionato esprimendo anche un grande gioco. Dobbiamo giocarcela, Possiamo fare bene contro qualsiasi squadra ma c'è un gap importante che proveremo a ridurre nel più ... Leggi su mediagol (Di domenica 10 gennaio 2021) E' tutto pronto per.Ancora pochi istanti e sarà, match valido per la 17^ giornata di Serie A. Banco di provaper i neroverdi, chiamati ad affrontare all'"Allianz Stadium" gli uomini di Pirlo reduci dal successo ottenutoil Milan capolista. Una sfida analizzata nel pre-gara dall'ad del club neroverde, Giovanni, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport"."Noi dobbiamo renderci conto di quello che siamo, stiamo facendo un ottimo campionato esprimendo anche un grande gioco. Dobbiamo giocarcela,ma c'è un gapche proveremo a ridurre nel più ...

romeoagresti : #Juventus, buone notizie dalla rifinitura: #Morata sta meglio ed è stato convocato. Partirà dalla panchina // Good… - juventusfc : Vigilia di #JuveSassuolo ??? A?llenamento dedicato alla tattica al #TrainingCenter ? Q?ui invece le parole di Miste… - juventusfc : #JuveSassuolo, did you know? ?? Quello che c'è da sapere sulla gara di questa sera! ???? - richthesizzlerr : RT @geglobo: Juventus recebe Sassuolo no Campeonato Italiano. Siga: - internewsit : Juventus, Pirlo pensa anche all'Inter: Rabiot in panchina col Sassuolo - -