Juventus-Sassuolo, Bonucci: “Gara pesantissima, in campo con umiltà. Milan? Vittoria che ha dato autostima” (Di domenica 10 gennaio 2021) “Stasera è una Gara pesantissima. Vincere stasera darebbe un ulteriore segnale a noi stessi e al campionato. Non possiamo permetterci di perdere punti. Sarà una Gara aperta da ambe due le parti, loro sono una grande squadra e se la vorranno giocare con l’attacco alla profondità".Sono le parole del difensore bianconero Leonardo Bonucci che, intervenuto ai microfoni di "Juventus TV" a pochi istanti dal fischio d'inizio del match contro il Sassuolo, ha analizzato l'impegno che questa sera attenderà i suoi: reduci da un convincente successo maturato contro il Milan capolista. "Serviranno grande sacrificio e umiltà per difendere e grande cinismo e cattiveria nell’ultimo passaggio. La Vittoria di San Siro ci ha dato ... Leggi su mediagol (Di domenica 10 gennaio 2021) “Stasera è una. Vincere stasera darebbe un ulteriore segnale a noi stessi e al campionato. Non possiamo permetterci di perdere punti. Sarà unaaperta da ambe due le parti, loro sono una grande squadra e se la vorranno giocare con l’attacco alla profondità".Sono le parole del difensore bianconero Leonardoche, intervenuto ai microfoni di "TV" a pochi istanti dal fischio d'inizio del match contro il, ha analizzato l'impegno che questa sera attenderà i suoi: reduci da un convincente successo maturato contro ilcapolista. "Serviranno grande sacrificio eper difendere e grande cinismo e cattiveria nell’ultimo passaggio. Ladi San Siro ci ha...

