Juventus-Sassuolo 3-1, le pagelle di CalcioWeb: tre punti d’oro per Pirlo, neroverdi a testa altissima [FOTO] (Di domenica 10 gennaio 2021) Juventus e Sassuolo hanno dimostrato di essere due squadre forti ed in grado di togliersi soddisfazioni anche nella seconda parte della stagione. Tante occasioni ed ottime giocate, come emerge dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. E’ stata una partita ricca di emozioni, nel primo tempo Juventus sfortunata con gli infortuni di McKennie e Dybala, poi l’espulsione di Obiang che condiziona la partita della squadra di De Zerbi. La sfida si sblocca nel secondo tempo bolide di Danilo dalla distanza. In 10 il Sassuolo raggiunge il pareggio con una magia di Defrel. La squadra di Pirlo rischia anche di perdere, ma all’82’ è Ramsey a siglare il gol del successo. Nel finale Cristiano Ronaldo salva la prestazione con il gol del definitivo 3-1. Il ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 10 gennaio 2021)hanno dimostrato di essere due squadre forti ed in grado di togliersi soddisfazioni anche nella seconda parte della stagione. Tante occasioni ed ottime giocate, come emerge dallepubblicate dalla redazione di. E’ stata una partita ricca di emozioni, nel primo temposfortunata con gli infortuni di McKennie e Dybala, poi l’espulsione di Obiang che condiziona la partita della squadra di De Zerbi. La sfida si sblocca nel secondo tempo bolide di Danilo dalla distanza. In 10 ilraggiunge il pareggio con una magia di Defrel. La squadra dirischia anche di perdere, ma all’82’ è Ramsey a siglare il gol del successo. Nel finale Cristiano Ronaldo salva la prestazione con il gol del definitivo 3-1. Il ...

