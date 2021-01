Juventus-Sassuolo (10 gennaio ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, Demiral accanto a Bonucci, Dybala con CR7 (Di domenica 10 gennaio 2021) E’ il momento di calendario più intenso per la Juve nel girone di andata e dopo il 3-1 al Milan i bianconeri sono attesi da Sassuolo e Inter. Il successo contro i rossoneri è stato ispirato dalla doppietta di Chiesa e per la prima volta in questa stagione i bianconeri hanno vinto uno scontro diretto InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 10 gennaio 2021) E’ il momento di calendario più intenso per la Juve nel girone di andata e dopo il 3-1 al Milan i bianconeri sono attesi dae Inter. Il successo contro i rossoneri è stato ispirato dalla doppietta di Chiesa e per la prima volta in questa stagione i bianconeri hanno vinto uno scontro diretto InfoBetting: Scommesse Sportive e

romeoagresti : #Juventus, buone notizie dalla rifinitura: #Morata sta meglio ed è stato convocato. Partirà dalla panchina // Good… - juventusfc : Vigilia di #JuveSassuolo ??? A?llenamento dedicato alla tattica al #TrainingCenter ? Q?ui invece le parole di Miste… - juventusfc : Scegliete il vostro preferito. #JuveSassuolo, ??5??Goals ? - G_Grizzuti : RT @ScoutUnderrated: Dusan #Vlahovic ???? (20) is conquering Florence. His last 6 games: - Cagliari ?? - Lazio ?? - Bologna ? - #Juventus… - iamZarate : RT @SerbianFooty: Dusan Vlahovic last 6 Serie A games for Fiorentina: vs Sassuolo ?? vs Verona ?? vs Juventus ?? vs Bologna ? vs Lazio… -