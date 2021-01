Juventus, Paratici: «Locatelli? È bravo, ma ce ne sono tanti» (Di domenica 10 gennaio 2021) Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato prima della partita contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, Fabio Paratici ha parlato prima della partita tra Juve e Sassuolo. Di seguito riportate le dichiarazioni del direttore dell’area tecnica bianconera. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 SASSUOLO – «Noi giochiamo sempre per vincere. Siamo qui per cercare di fare meglio possibile, di migliorare, ma la classifica si guarderà a marzo/aprile». Locatelli – «Noi siamo contenti dei giocatori che abbiamo. Lui è molto bravo, ma è del Sassuolo. Ce ne sono tanti bravi in giro per il mondo, se dobbiamo parlare di tutti i calciatori stiamo qua tre/quattro ore». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Fabio, direttore dell’area tecnica della, ha parlato prima della partita contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, Fabioha parlato prima della partita tra Juve e Sassuolo. Di seguito riportate le dichiarazioni del direttore dell’area tecnica bianconera. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 SASSUOLO – «Noi giochiamo sempre per vincere. Siamo qui per cercare di fare meglio possibile, di migliorare, ma la classifica si guarderà a marzo/aprile».– «Noi siamo contenti dei giocatori che abbiamo. Lui è molto, ma è del Sassuolo. Ce nebravi in giro per il mondo, se dobbiamo parlare di tutti i calciatori stiamo qua tre/quattro ore». Leggi su ...

