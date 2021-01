Juventus, l’agente conferma l’interesse: “Può arrivare a Torino in estate” (Di domenica 10 gennaio 2021) Juventus – In estate si è parlato tanto di Manuel Locatelli. Il centrocampista ex Milan è cresciuto tanto nel Sassuolo di De Zerbi e adesso sta conquistando tutti in Nazionale. Il talento neroverde piace tanto a Pirlo che lo vede perfetto per il suo gioco. Nelle ultime ore è arrivata l’indiscrezione pesante sul calciatore. l’agente ha confermato l’interesse bianconero ma non solo, ha parlato anche della possibilità di andare a Torino. Juventus, parla l’agente di Locatelli Sul futuro del giocatore è intervenuto il suo agente, Stefano Castelnovo che come svelato da “Tuttosport” e riportato da ilBianconero.com, ha confermato l’interesse bianconero: “C’è stato un forte interesse da parte della Juventus, ma ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 10 gennaio 2021)– Insi è parlato tanto di Manuel Locatelli. Il centrocampista ex Milan è cresciuto tanto nel Sassuolo di De Zerbi e adesso sta conquistando tutti in Nazionale. Il talento neroverde piace tanto a Pirlo che lo vede perfetto per il suo gioco. Nelle ultime ore è arrivata l’indiscrezione pesante sul calciatore.hatobianconero ma non solo, ha parlato anche della possibilità di andare a, parladi Locatelli Sul futuro del giocatore è intervenuto il suo agente, Stefano Castelnovo che come svelato da “Tuttosport” e riportato da ilBianconero.com, hatobianconero: “C’è stato un forte interesse da parte della, ma ...

GoalItalia : 'C'è stato un forte interesse, è ancora tutto aperto: in estate saremo più fortunati' ?? L'agente di Locatelli avvi… - FSabathier : RT @GoalItalia: 'C'è stato un forte interesse, è ancora tutto aperto: in estate saremo più fortunati' ?? L'agente di Locatelli avvicina il… - yutomanga : RT @GoalItalia: 'C'è stato un forte interesse, è ancora tutto aperto: in estate saremo più fortunati' ?? L'agente di Locatelli avvicina il… - ArturoDb72 : RT @GoalItalia: 'C'è stato un forte interesse, è ancora tutto aperto: in estate saremo più fortunati' ?? L'agente di Locatelli avvicina il… - PierS_JJ_ : RT @GoalItalia: 'C'è stato un forte interesse, è ancora tutto aperto: in estate saremo più fortunati' ?? L'agente di Locatelli avvicina il… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus l’agente Milik alla Juve? Ipotesi scambio con Romero, l’agente: “È difficile, ha mercato” Forza Napoli