Juventus, infortunio Dybala: domani risonanza per l’argentino (Di domenica 10 gennaio 2021) L’infortunio di Dybala induce la Juventus a un leggero ottimismo: l’argentino si sottoporrà ad accertamenti per capire l’entità del problema Cauto ottimismo in merito all’infortunio di Paulo Dybala, che questa sera è stato costretto a dare forfait già nel primo tempo della gara tra la Juventus e il Sassuolo. L’attaccante argentino è uscito dopo uno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 10 gennaio 2021) L’diinduce laa un leggero ottimismo:si sottoporrà ad accertamenti per capire l’entità del problema Cauto ottimismo in merito all’di Paulo, che questa sera è stato costretto a dare forfait già nel primo tempo della gara tra lae il Sassuolo. L’attaccante argentino è uscito dopo uno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

mirkocalemme : RT @serieAnews_com: ?? #Juventus, #Dybala out per infortunio ????? queste le prime sensazioni - serieAnews_com : ?? #Juventus, #Dybala out per infortunio ????? queste le prime sensazioni - 100x100Napoli : Tra 10 giorni c’è la Supercoppa col #Napoli - 1110JC : RT @tuttosport: ?? #JuveSassuolo, doppio ko: dopo #McKennie anche #Dybala fuori per infortunio ??? - tuttosport : ?? #JuveSassuolo, doppio ko: dopo #McKennie anche #Dybala fuori per infortunio ??? -