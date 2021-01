Juventus, i convocati di Pirlo per il Sassuolo. Torna Morata (Di domenica 10 gennaio 2021) La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Andrea Pirlo per la gara di stasera contro il Sassuolo. Nonostante la piena emergenza in difesa (fuori i positivi al Covid Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt) c’è una buona notizia per i bianconeri, che nella lista dei 23 ritrovano Alvaro Morata. Questi i convocati di Pirlo: PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. DIFENSORI: Chiellini, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta, Dragusin. CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Bentancur, Bernardeschi, Rabiot, Portanova, Fagioli, Kulusevski. ATTACCANTI: Cristiano Ronaldo, Dybala, Morata Foto: Sito Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) Laha diramato la lista deidi Andreaper la gara di stasera contro il. Nonostante la piena emergenza in difesa (fuori i positivi al Covid Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt) c’è una buona notizia per i bianconeri, che nella lista dei 23 ritrovano Alvaro. Questi idi: PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. DIFENSORI: Chiellini, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta, Dragusin. CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Bentancur, Bernardeschi, Rabiot, Portanova, Fagioli, Kulusevski. ATTACCANTI: Cristiano Ronaldo, Dybala,Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

JuventusFCYouth : #Under23, domani ricomincia la corsa in campionato ?? La lista dei convocati per #CarrareseJuve ??… - forumJuventus : ? Juve, scongiurato 'cluster' alla Continassa ?? Sandro e Cuadrado contagiati in famiglia ?? - forumJuventus : #MilanJuve, bianconeri partiti per Milano: non convocati Morata, Cuadrado ed Alex Sandro ?? - yoshi5477 : RT @forumJuventus: I convocati per #JuveSassuolo: c'è Morata! ? - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #JuveSassuolo, i convocati di #Pirlo: torna #Morata ?? -