Juventus, Bonucci: «Vogliamo dare un segnale alla Serie A»

Leonardo Bonucci ha parlato a pochi minuti da Juventus Sassuolo: le parole del difensore bianconero sul match dello Stadium

Ai microfoni di Juventus TV, Leonardo Bonucci ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro il Sassuolo. Le parole del difensore della Juventus.

«Gara pesantissima. Vincere stasera darebbe un ulteriore segnale a noi stessi e al campionato. Non possiamo perdere punti. Sarà una gara aperta da ambe due le parti, loro sono una grande squadra e se la vorranno giocare con l'attacco alla profondità. Serviranno grande sacrificio e umiltà per difendere e grande cinismo e cattiveria nell'ultimo passaggio».

