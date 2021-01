Juve-Sassuolo 0-0 | Cronaca live | Poche emozioni, Frabotta sfiora il gol (Di domenica 10 gennaio 2021) Poche emozioni nella prima mezzora del match. Qui formazioni, Cronaca live, precedenti, consigli per il fantacalcio, diretta, highlights, pagelle e tabellino di Juve-Sassuolo Il treno bianconero non vuole fermarsi:… L'articolo Juve-Sassuolo 0-0 Cronaca live Poche emozioni, Frabotta sfiora il gol proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 10 gennaio 2021)nella prima mezzora del match. Qui formazioni,, precedenti, consigli per il fantacalcio, diretta, highlights, pagelle e tabellino diIl treno bianconero non vuole fermarsi:… L'articolo0-0il gol proviene da Meteoweek.com.

juventusfc : Vigilia di #JuveSassuolo ??? A?llenamento dedicato alla tattica al #TrainingCenter ? Q?ui invece le parole di Miste… - juventusfc : #JuveSassuolo, did you know? ?? Quello che c'è da sapere sulla gara di questa sera! ???? - juventusfc : Scegliete il vostro preferito. #JuveSassuolo, ??5??Goals ? - cmdotcom : #Juve-#Sassuolo, la MOVIOLA LIVE: rosso diretto col Var per #Obiang #JuveSassuolo - Palledicuoio : Il Sassuolo rimane in 10, la Juve forse ne rompe altri 7. -