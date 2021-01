Justin Laevens, primo coming out nel ciclismo: “Voglio dare coraggio a chi si nasconde. Amo un uomo” (Di domenica 10 gennaio 2021) La sua speranza è “che le sue parole possano dare il coraggio anche a chi ancora si nasconde“. Così Justin Laevens, uno tra i più promettenti talenti del ciclocross. Vent’anni, belga, il suo è uno sport invernale che richiede una dura preparazione. La caratteristica principale dei tracciati è la loro estrema variabilità: sezioni brevissime, da pochi secondi, che richiedono nervi saldi e molta adattabilità. Le scalinate, per regolamento, possono essere affrontate esclusivamente a salire. I terreni sui quali si corre sono: prato, fango, sabbia e asfalto. Laevens ha rilasciato un’intervista perché oggi, domenica 10 gennaio, iniziano i campionati nazionali a Meulebeke nelle Fiandre e durante la chiacchierata con SportNu.Be è arrivato il coming out: “Ci pensavo da due anni. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) La sua speranza è “che le sue parole possanoilanche a chi ancora si“. Così, uno tra i più promettenti talenti del ciclocross. Vent’anni, belga, il suo è uno sport invernale che richiede una dura preparazione. La caratteristica principale dei tracciati è la loro estrema variabilità: sezioni brevissime, da pochi secondi, che richiedono nervi saldi e molta adattabilità. Le scalinate, per regolamento, possono essere affrontate esclusivamente a salire. I terreni sui quali si corre sono: prato, fango, sabbia e asfalto.ha rilasciato un’intervista perché oggi, domenica 10 gennaio, iniziano i campionati nazionali a Meulebeke nelle Fiandre e durante la chiacchierata con SportNu.Be è arrivato ilout: “Ci pensavo da due anni. ...

