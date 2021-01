Justin Laevens fa coming out: "Ci pensavo da 2 anni"/ È il primo caso nel ciclismo (Di domenica 10 gennaio 2021) Justin Laevens fa coming out: è il primo caso nel mondo del ciclismo, il diciannovenne belga lo ha pubblicamente ammesso durante un'intervista dicendo di volerlo fare da due anni. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 10 gennaio 2021)faout: è ilnel mondo del, il diciannovenne belga lo ha pubblicamente ammesso durante un'intervista dicendo di volerlo fare da due

fainformazione : Ciclismo: il coming out del corridore belga Justin Laevens Anche il mondo del ciclismo ha il suo primo atleta prof… - fainfosport : Ciclismo: il coming out del corridore belga Justin Laevens Anche il mondo del ciclismo ha il suo primo atleta prof… - ADM_assdemxmi : RT @VanityFairIt: «Spero di essere un esempio per chi non riesce a dirlo nello sport» ha spiegato il 19enne nell'intervista del coming out.… - franmonzone : RT @tuttobiciweb_it: Justin #Laevens e il coimingout della semplicità: «Voglio essere un esempio per coloro che sono ancora chiusi nel loro… - zeta_reticoli : RT @Corriere: Justin, primo coming out nel ciclismo: «Ho un compagno, voglio aiutare chi non riesce a dirlo» -