Juninho | “Dembelè vicino all’Atletico Madrid Slimani? Vuole venire al Lione”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 10 gennaio 2021) Il ds delPernambucano, ha parlato a Telefoot di mercato e di alcune operazioni in corsa nel club transalpino. Queste le sue parole: “? C’è una possibilità che vada via. Non c’è nulla di concluso ma ci sono discorsi in piedi con l’Atlético e penso che Moussa sia d’accordo per il trasferimento. Se ciò avverrà gli auguro buona fortuna.al suo posto? Lo seguiamo, come altri giocatori.da noi ma nulla è concluso al momento”. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.