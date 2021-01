Joseph Capriati: migliorano le condizioni del dj accoltellato dal padre (Di domenica 10 gennaio 2021) Stanno lentamente migliorando, anche se sono ancora gravi, le condizioni cliniche del 33enne dj di fama internazionale Joseph Capriati , ricoverato all'ospedale di Caserta dopo essere stato accoltellato... Leggi su feedpress.me (Di domenica 10 gennaio 2021) Stanno lentamente migliorando, anche se sono ancora gravi, lecliniche del 33enne dj di fama internazionale, ricoverato all'ospedale di Caserta dopo essere stato...

