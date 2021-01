Joker: due ragazzi in ospedale dopo essersi sfregiati il viso come il personaggio del film (Di domenica 10 gennaio 2021) Due ragazzi a Milano hanno cercato di procurarsi il sorriso del Joker, sfregiandosi il viso per assomigliare al personaggio dei film: sono finiti in ospedale e uno dei due rischia la reclusione. Due ragazzi a Milano sono finiti in ospedale col viso sfregiato e la spiegazione di quei tagli è perché volevano assomigliare a Joker. Alla fine infatti è stata rivelata l'origine delle loro ferite: era tutto un sadico gioco messo in pratica per riprodurre i segni che hanno reso celebre il personaggio del film. Lunedì sera due adolescenti si sono presentati al pronto soccorso di Cernusco sul Naviglio, Milano, con uno sfregio sul volto che dalle estremità delle labbra si alza verso gli zigomi: ... Leggi su movieplayer (Di domenica 10 gennaio 2021) Duea Milano hanno cercato di procurarsi il sorriso del, sfregiandosi ilper assomigliare aldei: sono finiti ine uno dei due rischia la reclusione. Duea Milano sono finiti incolsfregiato e la spiegazione di quei tagli è perché volevano assomigliare a. Alla fine infatti è stata rivelata l'origine delle loro ferite: era tutto un sadico gioco messo in pratica per riprodurre i segni che hanno reso celebre ildel. Lunedì sera due adolescenti si sono presentati al pronto soccorso di Cernusco sul Naviglio, Milano, con uno sfregio sul volto che dalle estremità delle labbra si alza verso gli zigomi: ...

Corriere : Ragazzini si tagliano le labbra per sembrare Joker. Due in ospedale - Corriere : Ragazzini si tagliano le labbra per sembrare Joker. Due in ospedale - Adnkronos : #Milano, due ragazzini si tagliano guance come Joker - MadiaCinzia : RT @Adnkronos: #Milano, due ragazzini si tagliano guance come Joker - StefanoDavagni : RT @Adnkronos: #Milano, due ragazzini si tagliano guance come Joker -