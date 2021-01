Jennifer Lopez senza trucco è incantevole (Di domenica 10 gennaio 2021) Esiste l’elisir o il segreto di eterna giovinezza? Guardando Jennifer Lopez viene da rispondere di sì. L’artista di origini portoricane continua a stupire mostrandosi sempre più attraente e in forma, con un viso e un corpo da fare invidia anche alle ventenni nonostante nel luglio del 2020 abbia compiuto 51 anni. Qualche tempo fa la diva statunitense aveva sbalordito tutti mostrandosi senza veli sui social per lanciare la sua nuova azienda che produce linee di bellezza per la pelle. In questi giorni ha fatto ancora di più: le immagini di Jennifer Lopez senza trucco hanno fatto il giro del mondo, dimostrando come possa essere ancora più bella e giovanile anche quando non ricorre ai cosmetici. Dopo essersi esibita al Times Square di New York, la cantante ha avviato una ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 10 gennaio 2021) Esiste l’elisir o il segreto di eterna giovinezza? Guardandoviene da rispondere di sì. L’artista di origini portoricane continua a stupire mostrandosi sempre più attraente e in forma, con un viso e un corpo da fare invidia anche alle ventenni nonostante nel luglio del 2020 abbia compiuto 51 anni. Qualche tempo fa la diva statunitense aveva sbalordito tutti mostrandosiveli sui social per lanciare la sua nuova azienda che produce linee di bellezza per la pelle. In questi giorni ha fatto ancora di più: le immagini dihanno fatto il giro del mondo, dimostrando come possa essere ancora più bella e giovanile anche quando non ricorre ai cosmetici. Dopo essersi esibita al Times Square di New York, la cantante ha avviato una ...

Jennifer Lopez senza trucco su Instagram mostra un viso luminoso e giovanile. Gli scatti in bikini mandano in visibilio i fan.

