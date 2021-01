Italia in zona gialla e arancione: come cambiano le regole dall’11 gennaio (Di domenica 10 gennaio 2021) Se il decreto n.1 del 5 gennaio ha stabilito che sabato e domenica l’Italia sarà interamente in zona arancione, a partire da lunedì 11 torna la divisione delle regioni per colori. Fatta eccezione per Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, “declassate” in arancione dall’ordinanza del ministro della Salute Speranza, la restante parte della penisola sarà gialla almeno fino a venerdì 15 gennaio. Ciò significa che potranno riaprire bar e ristoranti, almeno fino alle 18, e ci sarà la possibilità di spostarsi anche al di fuori del proprio comune senza dover presentare l’autocertificazione. Attenzione però perché quella in vigore fino a metà gennaio sarà comunque una zona gialla “rinforzata” che prevede ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 gennaio 2021) Se il decreto n.1 del 5ha stabilito che sabato e domenica l’sarà interamente in, a partire da lunedì 11 torna la divisione delle regioni per colori. Fatta eccezione per Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, “declassate” indall’ordinanza del ministro della Salute Speranza, la restante parte della penisola saràalmeno fino a venerdì 15. Ciò significa che potranno riaprire bar e ristoranti, almeno fino alle 18, e ci sarà la possibilità di spostarsi anche al di fuori del proprio comune senza dover presentare l’autocertificazione. Attenzione però perché quella in vigore fino a metàsarà comunque una“rinforzata” che prevede ...

ricpuglisi : Secondo il solito retroscena di Guerzoni e Sarzanini il CTS ha in mente di cambiare ANCORA UNA VOLTA i criteri che… - fattoquotidiano : Regole Covid, tutta Italia in zona arancione per l’ultimo giorno. Negozi e spostamenti: cosa si può fare (e cosa no… - SkyTG24 : Covid, governo pensa a una nuova stretta: ipotesi zona rossa in tutta Italia nei weekend - dewdrops_ : RT @Stragiuse: Ma parlando di scuola: Ogni tanto mi faccio raccontare di nuovo da mio papà, 86 anni, ex maestro elementare, cos'era negli… - Italia_Notizie : Spostamenti bloccati, bar chiusi e zona bianca: Conte prepara il nuovo Dpcm -