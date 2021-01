Italia, ecco quando scatterà la zona bianca per ogni Regione (Di domenica 10 gennaio 2021) Con il nuovo dpcm anti Covid che sarà in vigore dal prossimo 16 gennaio potrebbe essere introdotta una ‘zona bianca'. L'obiettivo del governo, e in questo caso del ministro della Cultura Dario Franceschini, è anche quello di dare un segnale di speranza: se i parametri lo consentiranno in alcune aree del Paese potrebbero ripartire tutte le attività, comprese le scuole. Il criterio ipotizzato per accedervi, al momento, sarebbe l'Rt sotto 0,5: un traguardo che però al momento nessuna Regione potrebbe raggiungere. Al momento infatti Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Calabria, Sicilia, che nel week end, come tutte le altre Regioni, sono passate in zona arancione, resteranno in questa fascia. Per questo i governatori Zaia, Bonaccini, Fontana, Spirlì e Musumeci, hanno chiesto con una lettera al governo ... Leggi su howtodofor (Di domenica 10 gennaio 2021) Con il nuovo dpcm anti Covid che sarà in vigore dal prossimo 16 gennaio potrebbe essere introdotta una ‘'. L'obiettivo del governo, e in questo caso del ministro della Cultura Dario Franceschini, è anche quello di dare un segnale di speranza: se i parametri lo consentiranno in alcune aree del Paese potrebbero ripartire tutte le attività, comprese le scuole. Il criterio ipotizzato per accedervi, al momento, sarebbe l'Rt sotto 0,5: un traguardo che però al momento nessunapotrebbe raggiungere. Al momento infatti Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Calabria, Sicilia, che nel week end, come tutte le altre Regioni, sono passate inarancione, resteranno in questa fascia. Per questo i governatori Zaia, Bonaccini, Fontana, Spirlì e Musumeci, hanno chiesto con una lettera al governo ...

