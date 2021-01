'Isolato senza nessuno che mi liberi la strada, ora sono da parenti' (Di domenica 10 gennaio 2021) Lui è Marco Conforti, 55 anni di Marlia, ed ha una casa in località Al colle di Pescaglia, frazione di Buriana. Si è dovuto trasferire da parenti perché era rimasto Isolato e nessuno andava a ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di domenica 10 gennaio 2021) Lui è Marco Conforti, 55 anni di Marlia, ed ha una casa in località Al colle di Pescaglia, frazione di Buriana. Si è dovuto trasferire daperché era rimastoandava a ...

Gio_Dusi : Non so se rimarrà un caso isolato o se sarà l'inizio di una vera e propria striscia vincente o quantomeno positiva… - Raffi___ : Meraviglia delle meraviglie. Tutto l’isolato senza luce. ?? - ThePRagno88 : RT @PaginaVox: CHI GLI HA MESSO LE CORNA? Giornaloni scatenati contro #Trump: #Corriere schiera 'plotone' guidato da #Severgnini per dire… - TommyBrain : RT @PaginaVox: CHI GLI HA MESSO LE CORNA? Giornaloni scatenati contro #Trump: #Corriere schiera 'plotone' guidato da #Severgnini per dire… - IacobellisT : RT @PaginaVox: CHI GLI HA MESSO LE CORNA? Giornaloni scatenati contro #Trump: #Corriere schiera 'plotone' guidato da #Severgnini per dire… -

Ultime Notizie dalla rete : Isolato senza Dovizioso: "Ducati poco leale nel 2020. Con Dall'Igna nessun rapporto" Sky Sport Scuole chiuse: i danni della Dad. "Rabbiosi e isolati, a rischio i nostri ragazzi"

L’allarme degli psicologi arruolati dal dicastero dell’Istruzione. "La Didattica a distanza nel lungo periodo e senza formazione fa male agli studenti" ...

Controlli dal cielo con il drone del Sast

Decine di situazioni monitorate grazie all’ausilio del velivolo. Rifornite due famiglie isolate. e una suora che vive sola ...

L’allarme degli psicologi arruolati dal dicastero dell’Istruzione. "La Didattica a distanza nel lungo periodo e senza formazione fa male agli studenti" ...Decine di situazioni monitorate grazie all’ausilio del velivolo. Rifornite due famiglie isolate. e una suora che vive sola ...