Irene Trifilio morta a 19 anni | il dramma della giovane calabrese

Leggi su ck12

(Di domenica 10 gennaio 2021) Dolore per il decesso di , rimasta vittima di un incidente stradale.Quando l’hanno estratta dalle lamiere dell’auto, per la 19ennenon c’era ormai più nulla da fare. Con lei si trovavano altri tre giovani, tutti in gravi condizioni. Lo schianto terribile che non ha lasciato scampo alla ragazza si è verificato sulla Statale 18, tra San Nicola Arcella e Scalea. La comitiva di amici, nel pomeriggio, stava rientrando a casa, a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lutto in Vaticano: morto Fabrizio Soccorsi, medico personale del Papa POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chi era Simonetta Cesaroni, il suo caso lungo 30Ilmorte di...