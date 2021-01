Inzaghi-Gattuso, scena in tv: ecco la battuta del tecnico del Napoli (Di domenica 10 gennaio 2021) ROMA - Simone Inzaghi e Rino Gattuso danno sempre tutto in panchina. L'allenatore della Lazio e quello del Napoli si sono scambiati due battute a distanza negli studi di Sky Sport. Simone ha poca voce ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 10 gennaio 2021) ROMA - Simonee Rinodanno sempre tutto in panchina. L'allenatore della Lazio e quello delsi sono scambiati due battute a distanza negli studi di Sky Sport. Simone ha poca voce ...

laziolibera : Inzaghi-Gattuso, scena in tv: ecco la battuta del tecnico del Napoli - PagliariCarlo : @abartesaghi Questo é un tw apprezzabile. Se non vinciamo quest'anno con Conte in panchina contro Pirlo, Pioli, In… - sportli26181512 : Inzaghi-Gattuso, scena in tv: ecco la battuta del tecnico del Napoli: I due allenatori, nel post partita su Sky, si… - fioranialex : #PARMA #LAZIO 0 2 INZAGHI E #GATTUSO SENZA VOCE ! #PARMALAZIO #LAZIO #INZAGHI... - matteoduranti10 : RT @laziolibera: Entrambi senza voce, Gattuso a Inzaghi: “Sembriamo Serse Cosmi” -