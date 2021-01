Inverno clamoroso Quasi tutta Europa sarà coperta di neve | Italia compresa

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 10 gennaio 2021) In questi giorni si dibatte ampiamente sul rischio gelo per metà gennaio. L’, già in piena forma, potrebbe mostrare il meglio di sé. Dopo tante irruzioni artiche, stavolta sarebbe l’aria più gelida, quella continentale termica, a salire in cattedra sul Continente Europeo.e gelo saranno protagonisti inUn nucleo gelido, rifornito di contributi d’aria freddissima d’estrazione siberiana, si porterà prima in Scandinavia e poi sul comparto centro-orientale europeo durante la prima parte della nuova settimana, portando le temperature a picco sulle aree coinvolte, come non si vede da qualche. L’evoluzione meteo resta particolarmente ingarbugliata sull’estensione e la rotta di questo bolide gelido. In parole semplici, ci sono ancora profonde divergenze tra i centri meteo su quello che potrebbe ...