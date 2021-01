Intervista Papa Francesco in tv su Canale 5 oggi domenica 10 gennaio: orario e streaming (Di domenica 10 gennaio 2021) Papa Francesco è stato Intervistato in esclusiva da Canale 5, che manderà in onda le parole del Pontefice durante l’edizione del TG5 di stasera domenica 10 gennaio. L’Intervista del giornalista Fabio Marchese Ragona sarà visibile dalle ore 20:40 circa, e oltre che su Canale 5 sarà visibile anche in streaming in contemporanea sulla piattaforma Mediaset Play. Durante la trasmissione, il Papa ha parlato di molti argomenti di attualità, tra cui ovviamente c’è la pandemia di coronavirus. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021)è statoto in esclusiva da5, che manderà in onda le parole del Pontefice durante l’edizione del TG5 di stasera10. L’del giornalista Fabio Marchese Ragona sarà visibile dalle ore 20:40 circa, e oltre che su5 sarà visibile anche inin contemporanea sulla piattaforma Mediaset Play. Durante la trasmissione, ilha parlato di molti argomenti di attualità, tra cui ovviamente c’è la pandemia di coronavirus. SportFace.

QuiMediaset_it : Per lasciare spazio alla serata dedicata al Santo Padre su #Canale5, con un'intervista esclusiva a Papa Francesco… - chiellini : “In ogni angolo del mondo, anche in quello più nascosto e più povero, basta una palla e tutto comincia a popolarsi… - ZZiliani : “L’intervista di Papa Francesco mi ha emozionato. Soprattutto nel punto in cui dice che il #doping è la morte dello… - paoloramonda : RT @FabioMRagona: La mia intervista a @Pontifex_it .. domani sera #specialeTg5 ore 20.40 su #canale5. - BottaroRosella : RT @FabioMRagona: La mia intervista a @Pontifex_it .. domani sera #specialeTg5 ore 20.40 su #canale5. -