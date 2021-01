Intervista di Papa Francesco al Tg5. “Per la politica questo non è il momento di rompere l’unità”. E sui vaccini: “Negazionismo suicida. Si deve fare. Io mi sono prenotato” (Di domenica 10 gennaio 2021) “La classe dirigenziale ha il diritto di avere punti di vista diversi e di imporre la propria politica. Ma in questo tempo si deve giocare per l’unità, sempre”. E’ quanto ha detto Papa Francesco nell’Intervista al Tg5 in esclusiva mondiale (qui il video integrale). “In questo tempo – ha aggiunto il Santo Padre – non c’è il diritto di allontanarsi dall’unità. La lotta politica è una cosa nobile, ma se i politici sottolineano più l’interesse personale all’interesse comune, rovinano le cose”. Bergoglio, parlando della pandemia e in particolare dei vaccini, ha detto che c’è “un Negazionismo suicida, che non so spiegare. Oggi il vaccino si deve ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 10 gennaio 2021) “La classe dirigenziale ha il diritto di avere punti di vista diversi e di imporre la propria. Ma intempo sigiocare per, sempre”. E’ quanto ha dettonell’al Tg5 in esclusiva mondiale (qui il video integrale). “Intempo – ha aggiunto il Santo Padre – non c’è il diritto di allontanarsi dal. La lottaè una cosa nobile, ma se i politici sottolineano più l’interesse personale all’interesse comune, rovinano le cose”. Bergoglio, parlando della pandemia e in particolare dei, ha detto che c’è “un, che non so spiegare. Oggi il vaccino si...

