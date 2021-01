Inter, Marotta: “Società solida. Mercato? Valutiamo conferma del gruppo. Su Eriksen…” (Di domenica 10 gennaio 2021) Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida dei nerazzurri contro la Roma. Mercato, futuro della Società e caso Eriksen tra i temi affrontati dal dirigente che sul big match ha esordito: "È una partita importante anche se siamo in una fase Interlocutoria della stagione. Quello che conta è la prestazione che siamo in grado di uscire, e certamente anche il risultato".Sul Mercato e sulla Società: "Voglio tranquillizzare i nostri tifosi perché la proprietà e la Società sono solide. Stiamo attraversando un momento di contrazione finanziaria che riguarda tutto il mondo, non solo dello sport. Ma poi siamo uomini di calcio e spesso queste situazioni spesso portano ad una maggiore unità e compattezza".E ancora: "L'agente di ... Leggi su itasportpress (Di domenica 10 gennaio 2021) Beppe, ad dell', ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida dei nerazzurri contro la Roma., futuro dellae caso Eriksen tra i temi affrontati dal dirigente che sul big match ha esordito: "È una partita importante anche se siamo in una faselocutoria della stagione. Quello che conta è la prestazione che siamo in grado di uscire, e certamente anche il risultato".Sule sulla: "Voglio tranquillizzare i nostri tifosi perché la proprietà e lasono solide. Stiamo attraversando un momento di contrazione finanziaria che riguarda tutto il mondo, non solo dello sport. Ma poi siamo uomini di calcio e spesso queste situazioni spesso portano ad una maggiore unità e compattezza".E ancora: "L'agente di ...

