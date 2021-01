Inter | Handanovic | «Calendario? Pensiamo alla Roma | oggi serve tutto»

(Di domenica 10 gennaio 2021) Samirparla prima della gara contro la: ecco le dichiarazioni dell portiere dell’anche sulle prossime partite Samirha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni diTV prima della gara contro la. «: fisicità, compattezza, qualità, coraggio,quello che una squadra deve avere per vincere le partite. Non si può avere una o due sole componenti. Bisogna mettere insiemeper vincere.difficile? Partiamo prima con la, poi penseremo alle altre. Ilè pieno, quindi meglio pensare alle partite unavolta». Leggi su Calcionews24.com

Roma - Inter è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2020/2021. Attualmente la Roma si trova 3° in classifica con 33 punti (frutto di 10 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); inve ...