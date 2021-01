Inter, Bc Partners studia i conti del club: la situazione (Di domenica 10 gennaio 2021) Prosegue la trattativa per la cessione di una quota di minoranza dell’Inter. Bc Partners sta studiando i conti del club. La situazione Secondo quanto riferito da Tuttosport, il fondo americano Bc Partners sta studiando i conti dell’Inter nella previsione di entrare in società. Gli investitori sarebbero Interessati al rifinanziamento dei bond da 375 milioni di euro in scadenza nel 2022. Allo stesso tempo la società si è impegnata a far scendere il rapporto tra ricavi e stipendi al 58%. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Prosegue la trattativa per la cessione di una quota di minoranza dell’. Bcstando idel. LaSecondo quanto riferito da Tuttosport, il fondo americano Bcstando idell’nella previsione di entrare in società. Gli investitori sarebberoessati al rifinanziamento dei bond da 375 milioni di euro in scadenza nel 2022. Allo stesso tempo la società si è impegnata a far scendere il rapporto tra ricavi e stipendi al 58%. Leggi su Calcionews24.com

pisto_gol : ?? Per l’Inter BC Partners ha fornito una manifestazione d’interesse con un valore irrinunciabile. Il progetto è leg… - capuanogio : #Suning ha avviato discussioni preliminari con il fondo private equity Bc Partners per l'eventuale cessione di una… - fcin1908it : Inter, si lavora al debito da 375 mln. BC Partners esamina i conti: 'due diligence' in corso -… - infoitsport : Pistocchi: “Inter, BC Partners fra i più grandi, non è fondo di cravattari. Investe solo se…” - infoitsport : TS - Inter, con BC Partners svolta nei media e modello Premier -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Partners Inter, BC Partners esamina i conti: nel mirino il bond da 375 milioni. 2 fattori e gli stipendi… fcinter1908 Inter, Bc Partners studia i conti del club: la situazione

Prosegue la trattativa per la cessione di una quota di minoranza dell'Inter. Bc Partners sta studiando i conti del club. La situazione ...

Roma-Inter su due tavoli. Caccia alla vetta e a un socio di minoranza

Roma. Due società straniere, e quello nel nostro calcio non fa più notizia, ma soprattutto - rumors di questi giorni - a caccia di soci. Due club dalle ambizioni diverse a inizio stagione ma che oggi ...

Prosegue la trattativa per la cessione di una quota di minoranza dell'Inter. Bc Partners sta studiando i conti del club. La situazione ...Roma. Due società straniere, e quello nel nostro calcio non fa più notizia, ma soprattutto - rumors di questi giorni - a caccia di soci. Due club dalle ambizioni diverse a inizio stagione ma che oggi ...