Insigne eguaglia Careca nella classifica di goleador del Napoli in Serie A

Come riporta Opta con il gol realizzato oggi su rigore contro l'Udinese Lorenzo Insigne ha eguagliato Careca in settima posizione per numero di gol in Serie A (73) con la maglia del Napoli e sempre al settimo posto Altafini per reti con i partenopei in tutte le competizioni (97).

