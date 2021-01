Infortunio McKennie: le condizioni del centrocampista della Juventus (Di domenica 10 gennaio 2021) Infortunio McKennie: il centrocampista della Juventus out dopo 18? contro il Sassuolo: ecco le sue condizioni Tegola in casa Juventus in vista della partita contro l’Inter. Dopo 18?, Weston McKennie ha accusato un problema fisico, chiedendo il cambio a Pirlo e lasciando spazio in mezzo al campo ad Aaron Ramsey. Come riferito da Sky, McKennie si è diretto subito negli spogliatoi dopo il colloquio con i medici. Attesi aggiornamenti circa le sue condizioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021): ilout dopo 18? contro il Sassuolo: ecco le sueTegola in casain vistapartita contro l’Inter. Dopo 18?, Westonha accusato un problema fisico, chiedendo il cambio a Pirlo e lasciando spazio in mezzo al campo ad Aaron Ramsey. Come riferito da Sky,si è diretto subito negli spogliatoi dopo il colloquio con i medici. Attesi aggiornamenti circa le sue. Leggi su Calcionews24.com

