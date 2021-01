Infermiera ricoverata per paresi facciale dopo il vaccino | ecco perché stare tranquilli

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 10 gennaio 2021) Francesca Galici Un'è stataa Teramoaver ricevuto ilPfizer con una manifesta sindrome di Bell ma i medici rassicurano: "Ilè sicuro" Sta destando clamore il caso dell'abruzzese colpita dalla sindrome di Bellaver ricevuto la dose dianti-Covid Pfizer-BioNTech, anche se sono ancora in corso le indagini per valutare se ci possa essere correlazione. Il suo sarebbe il secondo episodio di questo tipo che si verifica in Abruzzo, dove a ora sono state somministrate poco meno di 10mila dosi di. Nonostante il polverone sollevato dalla notizia, i medici fanno sapere che non c'è niente di cui preoccuparsi nel caso in cui venga confermato che si tratta di ...