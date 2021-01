Indonesia: individuata la scatola nera del Boeing precipitato (Di domenica 10 gennaio 2021) stata ritrovata e recuperata la scatola nera del Boeing 737 precipitato ieri in mare poco dopo il decollo a largo di Giacarta in Indonesia Le ricerche già stamane avevano portato al rinvenimento di ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 10 gennaio 2021) stata ritrovata e recuperata ladel737ieri in mare poco dopo il decollo a largo di Giacarta inLe ricerche già stamane avevano portato al rinvenimento di ...

Corriere : Boeing precipitato in Indonesia: individuata la scatola nera - Maury_Loa : RT @Corriere: Boeing precipitato in Indonesia: individuata la scatola nera - Rada00563645 : RT @Corriere: Boeing precipitato in Indonesia: individuata la scatola nera - A_A_ileen : RT @Corriere: Boeing precipitato in Indonesia: individuata la scatola nera - tulioalvarez : RT @Corriere: Boeing precipitato in Indonesia: individuata la scatola nera -