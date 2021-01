Indonesia, Boeing precipita con 62 persone a bordo: individuate in mare le due scatole nere (Di domenica 10 gennaio 2021) “Abbiamo individuato la posizione di entrambe le scatole nere. I sommozzatori inizieranno a cercarle ora e si spera che non passerà molto tempo prima che le troveremo”. Soerjanto Tjahjanto, capo dell’agenzia Indonesiana per la sicurezza dei trasporti, spiega così l’individuazione delle due scatole nere del Boeing 737-500 della Sriwijaya Air, precipitato in mare il 9 gennaio con 62 passeggeri a bordo quattro minuti dopo il decollo da Giacarta. Dalle registrazioni delle conversazioni in cabina di pilotaggio e dai dati di volo, i tecnici sperano di poter spiegare le ragioni della tragedia. La ricerca frenetica di eventuali sopravvissuti, iniziata subito dopo l’incidente, da parte di elicotteri e di una flottiglia di navi da guerra non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) “Abbiamo individuato la posizione di entrambe le. I sommozzatori inizieranno a cercarle ora e si spera che non passerà molto tempo prima che le troveremo”. Soerjanto Tjahjanto, capo dell’agenziana per la sicurezza dei trasporti, spiega così l’individuazione delle duedel737-500 della Sriwijaya Air,to inil 9 gennaio con 62 passeggeri aquattro minuti dopo il decollo da Giacarta. Dalle registrazioni delle conversazioni in cabina di pilotaggio e dai dati di volo, i tecnici sperano di poter spiegare le ragioni della tragedia. La ricerca frenetica di eventuali sopravvissuti, iniziata subito dopo l’incidente, da parte di elicotteri e di una flottiglia di navi da guerra non ...

