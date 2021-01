Indonesia, ancora senza notizie del volo SJ182 (Di domenica 10 gennaio 2021) In Indonesia (Nazione del sud-est asiatico formata da migliaia di isole vulcaniche, nota per le spiagge soleggiate, i vulcani, i draghi di Komodo, gli elefanti, gli oranghi e le tigri che trovano rifugio nella lussureggiante giungla), al largo della capitale Jakarta, i pescatori della regione delle Mille Isole (arcipelago di 110 isole nel Mar di Giava, distanti circa 45 chilometri a nord della costa della città), hanno sollevato i detriti che potrebbero appartenere al Boeing 737 disperso nel Mar di Giava ieri, sabato 9 gennaio, della compagnia Indonesiana Sriwijawa Air, SJ 182, scomparso dagli schermi radar subito dopo il decollo. “Un aereo della Sriwijaya Air, SJ 182, sulla rotta Jakarta/Pontianak” sull’isola del Borneo, “ha perso il contatto” poco dopo le 14:30 ora locale (7:40 GMT), ha comunicato la Portavoce del Ministero dei Trasporti Adita ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 gennaio 2021) In(Nazione del sud-est asiatico formata da migliaia di isole vulcaniche, nota per le spiagge soleggiate, i vulcani, i draghi di Komodo, gli elefanti, gli oranghi e le tigri che trovano rifugio nella lussureggiante giungla), al largo della capitale Jakarta, i pescatori della regione delle Mille Isole (arcipelago di 110 isole nel Mar di Giava, distanti circa 45 chilometri a nord della costa della città), hanno sollevato i detriti che potrebbero appartenere al Boeing 737 disperso nel Mar di Giava ieri, sabato 9 gennaio, della compagniana Sriwijawa Air, SJ 182, scomparso dagli schermi radar subito dopo il decollo. “Un aereo della Sriwijaya Air, SJ 182, sulla rotta Jakarta/Pontianak” sull’isola del Borneo, “ha perso il contatto” poco dopo le 14:30 ora locale (7:40 GMT), ha comunicato la Portavoce del Ministero dei Trasporti Adita ...

Gli ultimi attimi di vita di uno dei passeggeri prima dello schianto in mare

Raith Windania è una dei 62 passeggeri che hanno perso la vita durante lo schianto del Boeing 737 in Indonesia.

Raith Windania è una dei 62 passeggeri che hanno perso la vita durante lo schianto del Boeing 737 in Indonesia.