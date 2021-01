In Veneto il ceppo inglese e due varianti autoctone hanno fatto impennare la curva. Zaia: “Il virus non è più lo stesso di marzo. Ci sono state otto mutazioni” (Di domenica 10 gennaio 2021) La diffusione del ceppo inglese e di due varianti autoctone del Coronavirus sono “il fattore x” che in Veneto ha fatto impennare la curva epidemiologica nelle ultime settimane, fino a un “30-40% in più rispetto ai picchi di marzo”. E’ quanto ha detto a Repubblica il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia. “Il virus non è più lo stesso di marzo – afferma Zaia – I genetisti dell’Istituto zooprofilattico delle Venezie hanno scoperto otto mutazioni. La variante inglese è molto più contagiosa delle altre”. Questo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 10 gennaio 2021) La diffusione dele di duedel Corona“ilre x” che inhalaepidemiologica nelle ultime settimane, fino a un “30-40% in più rispetto ai picchi di”. E’ quanto ha detto a Repubblica il governatore della Regione, Luca. “Ilnon è più lodi– afferma– I genetisti dell’Istituto zooprofilattico delle Veneziescoperto. La varianteè molto più contagiosa delle altre”. Questo ...

Il Veneto sta soffrendo più di tutte gli effetti della seconda ondata e gli esperti si chiedono cosa possa essere successo tra il 20 ottobre e il 20 novembre.

