(Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen – Esiste una nazione dove il piano vaccinale procede peggio che in Italia (nonostante loro non abbiano Arcuri): è l’. La scarsa disponibilità economica del paese fa sì che le trattative avviate con Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson siano al momento ferme e dall’Unionepea non è previsto alcun aiuto in tal senso, nonostante i numerosi appelli del primo ministro ucraino Denys Shmyhal. L’opzione relativa al russo Sputnik V non è un’opzione percorribile per l’post-Maidan. L’unica opzione disponibile per Kiev quindi è quella cinese. Alla vigilia di Capodanno è stato annunciato l’accordo con l’azienda Sinovac Biotech per la fornitura di 1,9 milioni di dosi. Un numero non certo sufficiente per soddisfare il fabbisogno nazionale, considerata una popolazione di 42 milioni di persone. E soprattutto nessuna ...