In Lombardia +3.267 casi, a Bergamo 195 Il tasso di positività sale al 13 per cento (Di domenica 10 gennaio 2021) A fronte di 25.011 tamponi effettuati sono 3.267 i nuovi contagiati, con un tasso di positività che risale al 13% (sabato era al 10%). In crescita i ricoveri sia in terapia intensiva (+3, in totale 459) che negli altri reparti (+21, in totale 3.598). Leggi su ecodibergamo (Di domenica 10 gennaio 2021) A fronte di 25.011 tamponi effettuati sono 3.267 i nuovi contagiati, con undiche rial 13% (sabato era al 10%). In crescita i ricoveri sia in terapia intensiva (+3, in totale 459) che negli altri reparti (+21, in totale 3.598).

RegLombardia : #LNews A fronte di 25.011 tamponi effettuati sono 3.267 i nuovi positivi (13%). I guariti/dimessi sono 847 ????… - Francesco_Rizz_ : RT @lucianoghelfi: #Coronavirus, ancora 361 decessi ?? 18.627 nuovi casi su 140mila tamponi ?? Dei nuovi casi, 3.267 in #Lombardia, 2.193… - ansa_lombardia : Covid: in Lombardia 3.267 positivi e 59 decessi - zazoomblog : Coronavirus: in Lombardia 3.267 nuovi positivi e 59 morti - #Coronavirus: #Lombardia #3.267 #nuovi - Uilscuolamonza : RT @RegLombardia: #LNews A fronte di 25.011 tamponi effettuati sono 3.267 i nuovi positivi (13%). I guariti/dimessi sono 847 ???? https://t… -